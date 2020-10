Perner: "Sie suchen doch auch nicht die Scheiße der letzten fünf Tage"

Jugendliche dürfen jetzt nicht feiern gehen. Die sehen vielleicht ihre Jobchancen, ihre Bildungschancen dahinschwimmen. Die wissen, die Krise könnte 20 Jahre lang auch unsere Wirtschaft betreffen, möglicherweise auch Krankheit bringen. Was soll man jungen Menschen in dieser Zeit mitgeben, wie sie trotzdem dem Leben positiv gegenüber stehen können?

Also, ich denke die Jugendlichen sind ja kreativ. Die Kreativität, wenn sie nicht in konstruktiven Bahnen kanalisiert wird, pflegt sich dann halt an irgendwelchen Parkbänken oder ähnlichem auszutoben. Aber es ist so viel zu machen, man braucht ja nur schauen, was wir alles an Haus- und Geschäftsleichen haben. Wenn man denen sagt, hört zu, wir zahlen euch den Strom drinnen, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht über eine bestimmte Summe geht, gestaltet das wie eine Galerie oder Auslage.

Also Beschäftigungstherapie?

Nicht nur Beschäftigung, sondern schöpferisches Tun. Wir haben das ja auch festgestellt. In den Jugendcentern, wenn man ihnen etwas Wunderschönes hingestellt hat, war es bald verdreckt. Wenn sie es selbst hergerichtet haben, war das wunderbar. Das kann man ja machen, man muss ja nicht alles auf ewig machen, man kann ja sagen ein halbes Jahr, ein Pilotversuch.

Jetzt haben auch Erwachsene derzeit viele Krisen. Eine deutsche Ärztin hat zuletzt im Fernsehen gesagt, die Intensivbetten in den Krankenhäusern sind leer, die psychotherapeutischen Akutbetten sind voll, weil sehr viele Menschen auch durch die Coronakrise psychische Probleme bekommen haben. Sie beschäftigen sich in diesem einen Buch mit Strategien, wie man damit umgehen kann. Haben Sie zwei, drei Tricks, wenn ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich Sorgen habe, was kann ich tun.

Also ich brauche immer eine Zukunftsperspektive. Da zitiere ich Natascha Kampusch: "Ich habe mir immer gesagt, jetzt bin ich noch klein. Aber ich werde größer werden und wenn ich größer werde, werde ich mich wehren können oder werde mich befreien können." Und Viktor Frankl hat etwas Ähnliches gesagt. In der Gesundheitsförderung geht es darum, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln und zu überlegen, was muss ich jetzt machen. Ich weiß nie, was der nächste Tag bringt. Was muss ich in einem halben Jahr machen? Und jetzt ist vielleicht wirklich die Zeit, dass jeder Mensch für sich eine Bilanz zieht und einfach sagt, was habe ich an ungeweckten Ressourcen in mir. Was könnte ich noch verwirklichen, wen brauche ich dazu als Helfer und dann halt auch die Leute fordern, bitte hilf mir. Weil es ist halt leider so eine menschliche Eigenschaft, wenn es gefährlich wird, geht man auf Distanz. Und für mich ist es selbstverständlich, wenn es gefährlich wird, gehe ich grad hin und frage, was kann ich für dich tun.

Also eigene Ressourcen heben, wenn man malen möchte, wenn man gerne Musik machen möchte zum Beispiel?

Ja, und es gibt ja auch Leute, die begabt sind, auf andere einzugehen. Es ist auch wichtig, einen Menschen mit seiner Eigenart zu verstehen und ihn nicht im Stich zu lassen, wenn er eine Krise hat. Das kann doch jedem von uns passieren. Jeder von uns braucht nur über die Straße gehen, und es fällt ihm ein Stein auf den Schädel.

Wird die Gesellschaft in dieser Phase, das ist zumindest mein Eindruck, auch miteinander aggressiver? Es herrscht in vielen Internetforen, in sozialen Medien, aber auch teilweise im persönlichen Gespräch ein aggressiverer Umgang. Es wird sehr schnell Schuld zugewiesen, es wird sehr schnell auch wer an den Pranger gestellt, runtergemacht persönlich. Hat das auch mit so einer Krise zu tun?

Das war schon vorher so. Das heißt, diese Verschärfung, diese höhere Aggressivität, die wir ungefähr seit Mitte der 90er Jahre beobachten können, die hat mehrere Ursachen. Eine Ursache ist, dass die Schere auseinandergeht, die Reichen werden reicher, der Mittelstand ist in Gefahr, zu den Armen abzurutschen. Das ist kein gutes Gefühl. Auch da fehlen entsprechende Anleitungen: Was tue ich, wenn ich Sorge habe, wenn ich Angst habe. Der Körper aktiviert üblicherweise, wenn man Angst hat. Nur, was mache ich dann mit der Aktivität.

Flucht oder Kampf, sagt man da.

Ja, genau. Und ich sage es jetzt therapeutisch: Wut oder Trauer. Die Wut ist eigentlich die Kraft, etwas zu ändern. Und die Trauer ist das Loslassen, wenn etwas erledigt ist. Ich sag meinen Klienten immer, das ist jetzt etwas unanständig, ich sag immer: Greifen Sie im Klo auch immer rein und suchen Sie die Scheiße von drei, vier, fünf Tagen? Ich will damit sagen, dass muss die Vergangenheit loslassen muss. Ich darf mir nur überlegen, was gehört verbessert. Aber sonst bitte nicht daran picken bleiben.