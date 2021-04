ORF-Star Patrick Budgen über sein Leben mit Krebs

Patrick Budgen hat im vergangenen Jahr viel durchgemacht. Der 37-Jährige ORF-Star erhielt im Februar 2020 die Diagnose Lymphdrüsenkrebs - kurz bevor das ganze Land in den Lockdown geschickt wurde. Jetzt ist Budgen wieder da und frohen Mutes, wie er auf Twitter schreibt: "Ich bin sehr aufgeregt. Heute vor einem Jahr bin ich an der Chemo gehangen. Zeitgleich mit Beginn der Pandemie. Heute bin ich gesund und in genau einem Monat erscheint mein Buch Einsiedlerkrebs."

Heute ist Budgen wieder genesen, der Tumor ist verschwunden - und bleibt es hoffentlich auch. Um das zu kontrollieren, muss der Journalist jetzt alle drei Monate zur Kontrolle.

Prack. Zack. Bumm

In seinem Buch verarbeitet er auch das, was er in den vergangenen Monaten seinem Tagebuch anvertraut hat: "Prack. Zack. Bumm", - so lautmalerisch beschreibt er in seinem Werk "Einsiedlerkrebs" (edition-a, 210 Seiten, 20 Euro) den Moment, als er die Diagnose erhielt. Es war der 13. Februar 2020, als für Budgen der kräfteraubende Weg zurück ins Leben begann. Es war auch der Tag, an dem er begann, sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen, wie er heute sagt.

Dabei schien kurz zuvor die Welt noch in Ordnung - Budgen urlaubt mit seiner Mutter in Thailand, wo er Sonne und Meer genoss. Doch schon im Urlaub wurde es ihm mulmig, weil er plötzlich "Dippel am Hals hatte, wie ich sie bis dahin genannt habe", wie er heute schreibt.