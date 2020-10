ÖAMTC kritisiert komplizierte Montage von Kindersitzen

Der ÖAMTC hat zum zweiten Mal in diesem Jahr Kindersitze getestet - erneut mit guten Ergebnissen. So gab es weder ein "nicht genügend", aber auch kein "sehr gut". 13 Modelle wurden im Hinblick auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffbelastung untersucht - acht erhielten die Note "gut", fünf "befriedigend"."Sehr erfreulich ist, dass im Gegensatz zu vergangenen Tests kein einziger Kindersitz erhöhte Schadstoffbelastung aufweist. Und auch die Ergonomie, das ist unter anderem das Platzangebot im Sitz und der Platzbedarf im Auto, ist bei allen Testkandidaten gut", sagte Steffan Kerbl, Kindersitzexperte beim Mobilitätsclub. Verbesserungsmöglichkeiten gibt es laut dem ÖAMTC für manche Hersteller in den Bereichen Sicherheit und Bedienung.