New York rät zur Maske beim Sex

Bereits im März hat die New Yorker Gesundheitsbehörde für die Bewohner der Stadt einen Guide für sicheren Sex in Zeiten von Covid-19 veröffentlicht. In einer aktualisierten Version werden die Menschen dazu ermutigt, das Liebesspiel betreffend „kreativ zu sein“.

Während die Einrichtung nach wie vor dazu auffordert, möglichst zu Hause zu bleiben und den Kontakt zu anderen zu minimieren, heißt es in den Leitlinien auch, dass Menschen während der Pandemie „Sex haben werden und sollten“.