Mythos Mayerling: Wie weltabgewandte Ordensschwestern dort leben

Kein großes Problem, denn Beten bestimmt das Leben der Schwestern. Um sechs Uhr früh wird damit der Tag begonnen und bis zum Abend wechselt es sich mit Arbeit ab. „Wir beten aber natürlich nicht nur für Rudolf. Lediglich am 30. Jänner und am Todestag von Kaiser Franz Joseph werden speziell für sie Messen gefeiert.“ Wenn sie nicht beten, schweigen die Karmelitinnen meistens. „Wir sprechen nur, wenn es unbedingt notwendig ist, weil wir mit dem Herrn in Verbindung stehen wollen“, wird betont. Vorbild ist, „in großer Einsamkeit und in Zurückgezogenheit von der Welt dem Wort Gottes zu lauschen“.