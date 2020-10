Mütter und Karriere: Weiterhin ein Spagat

Corona-Krise als Treiber

Darüber hinaus zeigte sich, dass in Ländern, in denen mehr Kleinkinder in Betreuungseinrichtungen untergebracht sind, weniger in die Karrieren von Frauen investiert wird als in Ländern, wo die außerfamiliäre Betreuungssituation begrenzter ist.

„Insgesamt sendet wahrscheinlich ein gutes Kinderbetreuungsangebot an Organisationen das Signal aus, dass es für Frauen gesellschaftlich einen Anreiz zum Kinderkriegen gibt“, so Astrid Reichel. Auffallend: Männer waren nicht negativ betroffen.

„Wir sehen also, dass die gesellschaftspolitischen Unterstützungen für Frauen die festgefahrene Vorstellung kaum aufbrechen, dass primär Frauen die Verantwortung für Kinder haben.“ Die Stereotype vom Mann als Ernährer, der in der Regel besser verdient, und der Frau als Familienfürsorgerin halten sich hartnäckig. „Die Corona-Krise hat dieses Bild noch verstärkt“, sagt Reichel. „Das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie geht den Leuten teilweise schon auf die Nerven, auch weil sich in der Praxis wenig ändert.“