Monatshorokop Februar: Liebe, Arbeit und Glück

Ab 13.2. gibt es durch das Merkur Jupiter Sextil hervorragende Geldaspekte. Die Chancen stehen gut, wenn wir in dieser Zeit die uns zustehende Gehaltserhöhung aushandeln, aber auch unsere Geschäftsabschlüsse werden in dieser Zeit gewinnbringend sein. Ab 17.2. heißt es dann wieder „Füße still halten“, was Verhandlungen und Verträge anbelangt.