Mirna Jukić und Wietske van Tongeren finden Lernhäuser grandios

Auch Musicaldarstellerin van Tongeren ist der Erfolg nicht in den Schoß gefallen: „Ich saß im Konservatorium bereits um sieben Uhr am Klavier und war eine der Letzten, die die Tür am Abend zugemacht hat. Die Musik war meine Leidenschaft, aber ich habe auch meine Seele hineingelegt.“ Ihr war von Anfang an klar, dass der Künstlerberuf sehr unsicher ist, und hat deshalb alles gelernt, was sie lernen durfte.

Ohne Anstrengung geht es nicht

Trotz aller Leidenschaft für den Sport und die Kunst: Die Schule war beiden Frauen wichtig: „Ich war immer eine Streberin, ich habe sogar meinen Abschluss in Deutsch gemacht, obwohl das eines meiner schlechtesten Fächer war. Damals wusste ich noch nicht, dass eines Tages Österreich meine zweite Heimat werden würde“, erzählt die gebürtige Niederländerin van Tongeren, die seit 2004 in Wien lebt.

Jukić-Berger wurde von zu Hause immer beigebracht, dass Bildung wichtig ist: „Dass ich die Schule wegen des Trainings sausen lasse, hätten meine Eltern nie erlaubt“, erinnert sie sich: „Deshalb habe ich in der Schule aufgepasst, damit ich zu Hause nicht mehr viel machen musste. Meine Hausübungen habe ich immer so schnell wie möglich erledigt.“ Das heißt jetzt aber nicht, dass die Schule nur eine lästige Pflicht war: „Ich bin gerne in die Schule gegangen. Es hätte ja auch sein können, dass es mit dem Profisport nichts wird. Da habe ich eine Alternative gebraucht. Zudem ist man für den Sport irgendwann zu alt oder zu müde. Dann braucht man eine Alternative.“ Auch deshalb hat sie studiert.

Ort des Miteinanders

Für die Musikerin Wietske van Tongeren war die Schule noch viel mehr als nur der Ort, an dem sie Biologie, Deutsch oder Mathe gelernt hat. Die Schule hat ihr in einer Zeit Halt gegeben, als das Leben etwas aus der Bahn geraten schien: „In den Niederlanden wechselt man mit zwölf Jahren die Schule. Als ich so alt war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Die Schule hat mir jeden Tag eine Atempause verschafft von all den familiären Problemen“, erinnert sie sich.

„Schule ist nicht nur Lernen – das soziale Miteinander ist genauso wichtig“, meint sie heute. Nicht umsonst seien die schönsten Schulerinnerungen keine Mathe-Tests, sondern gemeinsame Erlebnisse mit Mitschülern.