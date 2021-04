Mathematik ist beliebter als die Latein-Stunde

Ein Schüler mag den Lehrer nicht und bekommt schlechte Noten: Das Phänomen gibt es seit Generationen. Warum das so ist, wurde jetzt mithilfe von künstlicher Intelligenz erklärt, wie der Gründer der Nachhilfe-Plattform GoStudent, Felix Ohswald, erläutert. Er hat das Projekt „Gläserner Schüler“ ins Leben gerufen. Ergebnis: „Nur wenn beim Lehrer Freude erkennbar ist, kann man sie auch beim Schüler nachweisen. Das hängt zusammen.“ Das Bauchgefühl, dass die Lehrerpersönlichkeit enorm wichtig ist, wird also durch die Auswertung bestätigt. Wohl jeder erinnert sich an Lehrer, an dessen Lippen alle gehangen sind.

Untersucht wurde mit dem Programm iMotions: „Wir haben mit Erlaubnis der Lehrer und der Familien Lektionen gefilmt und an 32 Gesichtspunkten die Emotionen ausgewertet.“