Welchen Online-Erklärern hören Schüler gerne zu?

Was wird nach Corona vom digitalen Lernen übrig bleiben? „Ich kann mir gut vorstellen, dass Online-Nachhilfestunden nach der Pandemie so weitergehen. Aber in der Schule sehe ich die große Veränderung noch nicht“, erklärt Felix Ohswald von der Nachhilfe-Plattform GoStudent. „Wenn nicht gerade Lockdown ist, wird kaum digital gearbeitet. Viele Lehrer sehen die Vorteile noch nicht – etwa, dass ein Experte in einem Video Inhalte erklärt und die Schüler sich das in Ruhe ansehen können.“

Vor allem in Asien sei das anders, erzählt er von einer Bildungskonferenz in China: „Manche Lehrer werden dort wie Popstars gefeiert.“ Die Online-Kurse der Ernährungsexpertin Xu Yajun sehen sich Tausende an und sie wurde als ,Pekings Beste Lehrerin’ ausgezeichnet, nennt er ein Beispiel.

Wer sind hier die Online-Stars bei den Lehrern?