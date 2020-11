Letzte Worte: Die Erkenntnisse eines Trauerredners

Natürlich ist Carl Achleitner ein guter Schauspieler, er hebt und senkt seine Stimme im genau richtigen Moment, er macht sich mit seiner leicht nach vorne gebeugten Körperhaltung kleiner als er ist, aber er heuchelt nicht, wirkt weder weinerlich noch todtraurig. Er bekundet Respekt vor den Trauernden – und vor den Toten: „Auch wenn ich sie nie kennenlernen durfte, spreche ich über jeden so, als könnte er mich jetzt hören. Es ist mir eine Ehre, an ihn die letzten Worte richten zu dürfen. Dabei möchte ich ihm möglichst gerecht werden.“

Ein Lebensbejaher

Der Otti wäre wohl mit ihm zufrieden gewesen, seine Frau ist es bestimmt. Weil er ein Lebensbejaher ist.

Es mag an dieser Stelle hart klingen, doch es ist schon so: Für den freischaffenden Künstler und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern ist die regelmäßige Arbeit nach dem Tod zu einer Art Lebensversicherung für sich und seine Familie geworden. Noch nie in den vergangenen acht Jahren wurde das so klar wie im Jahr eins nach Corona, in dem es so gut wie keine Engagements für die Mehrheit der Schauspieler gibt.