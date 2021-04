Kinder über das Lernhaus: "Immer jemand da, der uns hilft"

In Wien und Gänserndorf gab es vor dem neuerlichen Lockdown noch abgespeckten Betrieb. Dabei waren viel weniger Kinder und kleinere Teams vor Ort als sonst. Gelernt wurde mit allen nötigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. So konnten die Kinder zumindest einmal die Woche ins Lernhaus kommen, um zu arbeiten und sich auszutauschen.

„Vor dem Distance-Learning war ich fünf Mal in der Woche hier“, sagt Abdul, der wie Blessed das Lernhaus in Wien besucht, „wegen Corona lernen wir jetzt oft über das Handy und rufen uns darum drei Mal in der Woche an.“ Der reguläre Betrieb fehlt dem Zehnjährigen: „Hier lerne ich mit meinen Freunden. Und es ist immer jemand da, der mir hilft, wenn ich eine Frage habe“, erzählt Abdul.

Kübra und die anderen Kinder freuen sich jedenfalls, wenn sie bald wieder öfter ins Lernhaus kommen und mehr gemeinsam unternehmen können. In der Schule – vormittags im Unterricht und nachmittags im Lernhaus – gefällt es Kübra mittlerweile übrigens so gut, dass sie bereits sehr genau weiß, was sie einmal werden will: Volksschullehrerin.