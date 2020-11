Kabarettist Klaus Eckel: „Wäre jetzt lieber Waffenhändler“

Ist Lachen gerade in Krisenzeiten unbedingt notwendig?

Falls das derzeit nicht gelingt, gibt es noch den tröstenden Satz: Komödie ist Tragödie plus Zeit. Wahrscheinlich werden wir uns in zwei Jahren gegenseitig schmunzelnd erzählen, wie wir uns 2020 den Fixkostenzuschuss in Klopapier, Nudeln und Hefe auszahlen haben lassen.

Glauben Sie, dass Humor die Perspektive auf diese Zeit verändern kann?

Ich denke doch. Jede Kehrseite hat auch eine Medaille. Der Lockdown ist ärgerlich, aber gleichzeitig ein großartiger Ausredenlieferant. Ich beruhige mich zum Beispiel oft mit dem Satz: „Ich würde sehr gerne das Fitnesscenter und nachher die Tante Herta besuchen, nur die Regierung verbietet es“. Da muss mir nach der Impfung wieder etwas Neues einfallen.

Innerhalb von 24 Stunden gab es einen Terroranschlag in Wien und den Start für einen weiteren harten Lockdown. Wie legt man da sein schlechtes Gewissen ab, wenn man durch Lachen für einige Momente aus der Realität ausbrechen will?

Humor ist eine Grundhaltung, er zweifelt oft vermeintliche Wahrheiten an, und genau das unterscheidet uns von den radikalen Spinnern. Es gibt keinen einzigen Terroristen mit Humor. Die nehmen sich alle ernst und Menschen die sich ernst nehmen, sollte man sowie nicht so ernst nehmen.

Fühlen Sie sich durch den Lockdown bedroht?

Natürlich wäre ich jetzt lieber ein Waffenhändler als ein Komiker. Ich entwickle derzeit viel. Buch, Drehbuch, kurze Lieder. Derzeit ohne Kundschaft. Schreiben auf Verdacht. Falls jedoch noch ein Lockdown kommt, wird mir eine Teilnahme bei den Dancing Stars nicht erspart bleiben.