Jung und schlau: Warum manche Schüler schon im Hörsaal sitzen

Die Initiative „Schüler/innen an die Hochschulen“ (Details auf youngscience.at) wendet sich nicht nur an Hochintelligente – also die drei Prozent der Österreicher, die einen IQ von 130 oder höher haben. Laut Resch haben „15 bis 20 Prozent der Schüler das Potenzial zu sehr hohen Leistungen – wenn die Förderbedingungen in der Schule, im Elternhaus, im Freundeskreis passen. In Summe sind das mehr als 200.000 Schülerinnen und Schüler in Österreich.“ Jedes dieser Kinder habe ein Recht auf Förderung.

Keine leichte Aufgabe, wenn man sich einmal in den Schulen umschaut: Da sitzen 30 oder mehr Kinder in einem Klassenzimmer, die von ihrer Leistungskapazität höchst unterschiedlich sind. Dennoch sollte man nichts unversucht lassen, sagt Resch. „Denn Begabungen können verkümmern, wenn sie nicht trainiert werden. Beispiel: Ein Pianist, der weder Klavier noch guten Lehrer hat, wird nie Weltspitze.“