Interieur-Fans setzen jetzt auf einen ganz bestimmten Orange-Ton

Eine dunkle Holzküche, Wandvertäfelungen, Einbauschränke soweit das Auge reicht und das alles in Braun gehalten. Was in den Sechziger- und Siebzigerjahren in Sachen Einrichtung gang und gäbe war, wird seit Kurzem wiederbelebt.

Der Mid-Century-Stil schwappt vor allem aus Los Angeles zu uns, wo sich Künstler, Models und andere neureiche Hipster um Häuser reißen, die vor siebzig Jahren von Stararchitekten wie dem Exil-Österreicher Richard Neutra entworfen wurden.