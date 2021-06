Inklusionsprojekt MellowYellow: Komm, tanz mit mir

Worüber sich Kinder kaum Gedanken machen, Erwachsene dafür umso mehr, ist die richtige Bezeichnung. „Manche haben Angst davor, etwas Falsches zu sagen. Das ist ganz normal. Am besten ist es, man fragt nach, wie eine Person bezeichnet werden möchte“, erklärt Löffler. Sich selbst bezeichnet sie „als Künstlerin, als Frau im Rollstuhl“. Nur das Wort „handicapped“ mag sie gar nicht: „Der Begriff kommt daher, dass Behinderte früher betteln mussten – mit der Kappe in der Hand.“

Wenn die Künstler von MellowYellow in die Schule kommen, rückt das Sprechen ohnehin in den Hintergrund. „Inklusion passiert nicht durch Reden, sondern durch Kontakt“, hebt Löffler hervor, „wenn wir mittagessen, tanzen und miteinander arbeiten. So lernt man am meisten“.