Im Osten ist die Gans los: 35 Gansl-Wirte in einem einzigen Dorf

Schon vor 120 Jahren hat beinahe jeder Haushalt in Slovenský Grob Gänse gezüchtet. Das umliegende Sumpfgelände bot ideale Bedingungen – bis die Regierung das Gebiet in den sechziger Jahren trockengelegt hat. "Meine Mutter kam dann auf die Idee, an der südungarischen Grenze nachzufragen, ob jemand für uns Gänse züchtet." Heute liefern 40 Familien exklusiv an Danka.