„Hier haben sie meinem Kind geholfen“

Auch Leyla Ciftci, Mutter der bald zwölfjährigen Tugce, zieht eine absolut positive Bilanz und spricht damit vielen Eltern von Lernhaus-Kindern aus dem Herzen: „Die drei Nachmittage, an denen meine Tochter hier alle ihre Aufgaben erledigen konnte, waren für mich eine riesengroße Erleichterung.“

Frau Ciftci spricht gut Deutsch. Sie arbeitet in einer Firma in Herzogenburg als Putzfrau, muss jeden Tag früh aufstehen, um rechtzeitig zu ihrer Arbeitsstelle zu kommen. „Da war das Lernhaus nicht nur für meine Tochter, sondern auch für mich eine willkommene Unterstützung.“

Dabei sei sie sich anfangs gar nicht sicher gewesen, ob das Angebot des Direktors der Volksschule für ihre Tochter überhaupt passt. Doch in der zweiten Klasse habe sie die Option gezogen und schnell Fortschritte bei ihrer Tochter festgestellt. Heute ist Leyla Ciftci heilfroh, dass sich alles so gut gefügt hat: „Meine Tochter war zufrieden, und ich war zufrieden. Gut ist auch das Freizeitangebot für die Kinder. Sie dürfen den Sportplatz der Schule nützen, und es werden auch immer wieder Ausflüge angeboten. “

Heute kommt Schülerin Tugce ohne Lernhaus zurecht. In ihrer neuen Schule schaut alles weiterhin sehr gut aus.

Zustimmen können beide Mütter den wertschätzenden Berichten von Eltern aus anderen Lernhäusern: Ja, die pädagogische Arbeit der angestellten und freiwilligen Mitarbeiter vom Roten Kreuz habe viel Last von ihren eigenen Schultern genommen. Das eine sei, selbst zu lesen oder zu rechnen. Doch nach einem anstrengenden Tag in der Arbeit auch noch Wissen zu vermitteln, das ist gerade dort extrem schwierig, wo es an finanziellen sowie auch an Bildungsressourcen mangelt.