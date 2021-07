Heiraten mit Hoppalas: Die schrägsten Hochzeitspannen

Der Mann im roten Sakko

Auf unserer Hochzeit war ein Mann, den weder ich kannte noch mein Mann . Wir nannten ihn später den „Mann im roten Sakko“. Er stand so alleine herum, auch meine Mutter kannte ihn nicht. Er gratulierte uns nicht nach der Kirche, aß aber fleißig bei der Agape mit. Keiner traute sich, ihn zu fragen, was er hier macht. Allerdings tauchte er dann zu unserer Verwunderung bei der anschließenden wieder Feier auf.

Es stellte sich heraus, dass er der neue Freund von der Tochter einer Freundin meiner Mutter war. Allerdings gab es keinen eingeplanten Sitzplatz für ihn, und so mussten wir schnell umorganisieren. Bis heute wissen wir nicht, wie er heißt, aber für uns bleibt er der „Mann im roten Sakko“. Den gibt es wohl auf jeder Hochzeit irgendwie?

– Joana

Lebensmittelvergiftung am Tag davor

Wir haben am Tag vor der großen kirchlichen Trauung standesamtlich geheiratet und waren danach in einem sehr renommierten Restaurant essen. Dort haben wir uns eine Lebensmittelvergiftung zugezogen – die Hälfte der Familie war betroffen, inklusive uns. Ich dachte, ich muss allen 180 Gästen am nächsten Tag absagen. Irgendwie haben wir es dann bis um 11 Uhr geschafft, wieder gerade zu stehen, und am Abend zum Fest waren wir zum Glück wieder fit. Jetzt können wir drüber lachen, damals dachte ich, es ist ein schlechter Scherz!

– Elena

Sohn vergessen

Wir haben bei unserer Hochzeit in der Aufregung unseren damals 1,5-jährigen Sohn nach der Kirche bei der Agape vergessen. Es gab einen ziemlichen Wolkenbruch, und mein Mann und ich sind schnell ins Auto gehüpft, haben noch brav aus dem Auto gewunken. Meine Schwiegermama hat wie wild gefuchtelt und gedeutet. Erst auf halber Strecke zur Partylocation blickte ich auf den leeren Kindersitz im Auto ... Und dann war es so wie in „Kevin allein zuhause“. Ich rief: „Wir haben M vergessen ...“ Die Schwiegermama hat ihn mitgenommen.

– Hanna

Koks im Gulasch

Ich kenne jemanden, der tatsächlich eine Ladung Koks geschenkt bekommen hat. Und ein anderer Gast hat das ins Mitternachtsgulasch gekippt. Ich esse seitdem kein Gulasch mehr ...

– Julia

Wenn alles schiefläuft

Ich hatte diese Hochzeit durchgeplant bis in kleinste Detail. Wir haben hawaiianisch geheiratet. Keine Ringe, dafür Leis (Blumenketten) und eine Sandzeremonie. Ich sollte mit einem Boot bei der Marina Wien ankommen, wo mein Liebster auf mich wartet – er hat sich tags zuvor den Arm gebrochen. Ich wurde beim Friseur nicht fertig, meine Brautjungfern konnten mein Kleid nicht zuschnüren und es hat geschüttet wie aus Kübeln. Für die Fotos haben wir kurz den Rosenbogen rausgestellt, weil es aufgehört hat zu regnen. Allerdings war der Wind so heftig, dass mein Mann sich im Rosenbogen verkeilen musste, damit er uns nicht um die Ohren fliegt. Und: Statt dem hawaiianischen Hochzeitssong hat der DJ „Totale Finsternis“ aus „Tanz der Vampire gespielt ...

– Silvia