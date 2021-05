Haubenkoch Tom Riederer: In einem Schlafzimmer mit Aussicht

Der Blick von seinem neuen Bett aus, der kann schon was: „Bei klarer Sicht sehe ich vom Schlafzimmer den Campanile von Venedig.“ Winzig in der Ferne, aber doch eindeutig, über das Meer hinweg.

Der Steirer Tom Riederer schlägt in diesen durchaus herausfordernden Tagen ein neues Kapitel in seinem Leben auf: Riederer hat in der Pandemie sein Haubenlokal in der Südsteiermark an einen von ihm und seinen Gästen geschätzten Kollegen übergeben (siehe dazu Bericht rechts). Im Sommer möchte er nun in einem abgelegenen Bergdorf im Norden Istriens sein neues Hotel eröffnen.