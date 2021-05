Der ausgeichnete Harald Irka hat den Pfarrhof übernommen

Keine Meinungsverschiedenheiten

So laut hörbar der Paukenschlag bei Irkas Übersiedlung vom Vulkanland nach St. Andrä ein Jahr zuvor war, so leise vollzog sich der Abgang von Riederer aus der Südsteiermark. Dabei gab es keine Meinungsverschiedenheiten, wie beide Köche heute betonen.

„Ich freue mich sehr über seinen neuerlichen Erfolg“, erklärt Tom Riederer über seinen für ihn „absolut würdigen Nachfolger“ im Pfarrhof. Harald Irka wiederum wünscht seinem Kollegen via KURIER alles Gute für seinen Neustart in Istrien: „Ich bin mir sicher, dass sein Konzept funktionieren wird. Der Tom hat eine große Fangemeinde, und die wird auch zu ihm runterpendeln. So weit ist er ja nicht weg.“

Harald Irka selbst freut sich über „die neue Freiheit“, wie er sagt: „Jetzt ist es ganz Unseres. Jetzt können wir uns so richtig entfalten und das tun, was uns Spaß macht.“ Eine Win-Win-Situation also für beide.