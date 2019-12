Gynäkologe: "Die Frau steht in der Nacht wesentlich leichter auf"

In seinem Buch zum Schicksal beschäftigt sich Huber auch mit dem Thema biologische Unterschiede der Geschlechter. Er sehe Tendenzen einer „ Gleichmacherei von Mann und Frau“. So sei die liebevolle Zuwendung des Vaters zum Kind „von enormer, unersetzbarer Bedeutung, aber für die Evolution ist die liebevolle Zuwendung der Mutter zu ihrem Kind noch viel bedeutender“.

Denn die Evolution habe es so eingerichtet, dass „Frauen als Mütter gegenüber Männern als Väter privilegiert sind“. Und er bringt in seinem Buch folgendes Beispiel: „Dreimal in der Nacht aufzustehen und das Kind zu stillen oder zu trösten, das schaffen nicht einmal die fittesten zwanzigjährigen Männer so gut wie Frauen.“ Denn frisch gebackene Mütter bekämen „dank der Millionen Jahre alten Verfassung der Natur“ auch die nötige Kraft dafür. Derartige Aussagen von Johannes Huber sind allerdings sehr umstritten.