Gute Zeiten, schlechte Zeiten: Freundschaften im Porträt

Die wahre Herausforderung sei es, einander wirklich nahe zu kommen, sagt der Psychologe – nicht nur in Krisenzeiten. Seine Empfehlung: Freundschaftsbriefe schreiben. „Seit Jahren stelle ich mir die Frage: Warum soll man nur Liebesbriefe verfassen? Also bringe ich jeweils am Tag der Freundschaft zu Papier, was mich in den besten Freundschaften im vergangenen Jahr berührt hat.“

Zum heutigen Tag der Freundschaft erzählen zwei Freundschaftspaare und eine Gruppe, was ihre Verbindung so besonders macht und wie ihnen die Freundschaft durch die Krise geholfen hat.