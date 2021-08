Graffitis: Wie sich Jugendliche im Stadtbild verwirklichen

Von Lio Ebenstein gibt es seit vier Wochen ein Werk am Wasser in der Wiener City – den Schriftzug „Non-binary is beautiful“. Neben dem Studium an der Hochschule für angewandte Kunst gibt Ebenstein als Trainer Sommerkurse für Kinder. Im Ferien4Kids-Camp dürfen sie in die Szene hineinschnuppern (siehe unten). Zu Beginn lernen die Teilnehmer ein ungeschriebenes Gesetz, erklärt Ebenstein: „Aus Respekt übermalt man ein Bild nur, wenn man etwas noch Besseres schafft. Natürlich kann ein Werk am nächsten Tag weg sein.“

Auch die rechtlichen Aspekte stehen auf dem Kursprogramm: „Ich diskutiere mit den Teilnehmern über den Unterschied zwischen Privateigentum, etwa Häusern und Autos, und dem öffentlichen Raum. Es gibt ja legale Wände, auf denen jeder sprayen darf, etwa am Donaukanal, wo ich mit den Schülern hingehe.“ Die Website spraycity.at bietet einen Überblick über solche offiziellen Flächen in jedem Bundesland.

Dass kürzlich ein Anstieg an Hausbeschmierungen gemeldet wurde, sage wenig über die Graffiti-Künstler aus, meint Ebenstein: „Es ist etwas anderes, ob jemand etwas hinschmiert oder ob man Street-Art schafft.“