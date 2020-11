Fit & schlank im Lockdown: Promi-Tipps und was die Expertin sagt

Die sportbegeisterte Schauspielerin achtet sehr darauf, wie viele Kalorien sie zu sich nimmt. Seit einigen Monaten hat sie nun auch das Intervallfasten für sich entdeckt. „Ich habe schnell große Veränderungen im Körper gespürt.“ Sie isst 16 Stunden nichts, lässt das Frühstück aus und nimmt ihre erste Mahlzeit um 13 Uhr zu sich

Experten-Fazit

Intervall-Fasten ist noch immer sehr populär. Besonders 16:8. 16 Stunden nachts zu Fasten fällt vielen aber schwer. Und die wenigsten wissen, was sie in den 8-stündigen Essphasen essen sollen oder dürfen. In 8 Stunden drei ausgewogene Mahlzeiten unterzubringen ist eine Herausforderung, wenn man nicht wie Jennifer Aniston einen ganzen Stab an Gehilfen zur Seite hat. In zwei Mahlzeiten ist es kaum möglich, alle wichtigen Nährstoffe unterzubringen. Es geht nicht nur um das WANN, sondern um das WAS und letztlich muss man die Kalorienzufuhr einschränken, damit sich was auf der Waage tut. Nur auf die Uhr zu schauen und 8 Stunden lang irgendwas unüberlegt in sich hineinzustopfen ist zu wenig. Der lange Abstand zwischen den Mahlzeiten wirkt sich günstig auf den Stoffwechsel aus. Dadurch ist der Körper gezwungen, auf seine Fett-Reserven zurückzugreifen.

Ich und meine Kollegin haben Intervall-Fasten weiterentwickelt in unserem Abnehmkonzept schlank-mit-intervall-essen.at. Die Säulen dieses Konzepts:

· fixer Speiseplan mit 1.350 kcal täglich, aufgeteilt auf 3 Mahlzeiten.

· Abstand von 4-6 Stunden zwischen den Mahlzeiten

· nächtliche Fastenphase dauert 12 Stunden (=Intervall-Fasten light)

· Mahlzeiten liefern entsprechende Eiweiß- und Ballaststoffmengen  kaum Hunger

· Schritt für Schritt-Anleitungen für ein gesundes und „leichteres“ Essverhalten

· einfache Rezepte (vegetarischer und flexitarischer Speiseplan), gut für Berufstätige (mit Meal prep Rezepten)