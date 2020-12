Fit durch den Advent: Advent, Advent – bis unser Bauch brennt

Hurra! Mit der heutigen Übung haben wir bereits zwei Drittel unseres vorweihnachtlichen Trainingsprogramms absolviert. Zur Feier des Tages sitzen wir, aber das bitte im Liegen. Wie das geht? „Ober- und Unterschenkel stehen im rechten Winkel zueinander“, erläutert die Profitänzerin Conny Kreuter auf ihrem Rücken liegend. „Wir bewegen nun beide Füße in Richtung Boden, solange bis die Fersen wieder den Boden berühren.“ Was wird dabei trainiert? So eine Frage kann nur jemand stellen, der die spezielle Wirkung dieser Übung am eigenen Körper noch nie verspürt hat.

„Die Bauchmuskeln“, weiß Conny Kreuter, die soeben ihr neues Fitnessprogramm „Drei für dich“ auf ihrer Homepage hochgeladen hat. In eigenen Videos gibt es Tipps zum Dreigestirn Sport, Ernährung, Motivation.

Steigerungsmöglichkeit bei der heutigen Übung für Ambitionierte: Beide Beine durchstrecken und dann auf dem Boden ablegen.