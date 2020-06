Farbpsychologie: Wie Pink die Welt erobert

Heute würde Pink stark polarisieren, was seiner Bedeutung in der Farblehre – Mischung als Rot und Blau, warm und kalt, weiblich und männlich – entspricht. Ihre Rolle als Mädchenfarbe gilt als überholt, Männer würden sich dennoch nur zaghaft an Pink herantrauen, sagt die Expertin. Das Image als Aufregerfarbe wird Pink also noch länger anhaften.