"Es gab nur Kommandos: Aufstehen, Frisieren, Waschen, Essen!“

„Ich war unterernährt und eine Halbwaise. Ich bin in das Heim gekommen, damit ich dort zu essen bekomme, wurde mir gesagt“, erinnert sich die heute 82-Jährige. „In der Früh wurden wir meistens von einer Bedienerin geweckt, die uns dann frisiert hat.“ Früh morgens ging es dann nackt und barfuß in den Wald zur „Ertüchtigung“. „Das waren ziemlich starke und resolute Frauen, die uns da durch den Wald gejagt haben. Die Nadeln von dem Bäumen haben mich aber auf den Füßen immer so gestochen, dass ich manchmal heimlich meine Schlapfen angezogen hab.“ Mit einem Häferl Kakao und einem Marmeladebrot zum Frühstück ging es dann weiter.

Die Eindrücke und Erlebnisse aus dieser Zeit haben sich bei Groß bis heute eingebrannt. Obwohl all das schon so lange zurückliegt, kann sie über jedes Detail berichten. „Ich sehe das alles vor mir wie in einem Film – als wäre es erst gestern gewesen.“