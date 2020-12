Erika Freeman im Interview: „Wunder geschehen die ganze Zeit“

Bewegtes Leben

Geboren 1927 als Erika Padan in Wien, floh sie mit 12 als unbegleitete Minderjährige vor den Nazis nach New York, studierte an der Columbia University und wurde zu einer angesehenen Psychotherapeutin. Sie war bis zu dessen Tod mit dem Maler Paul Freeman verheiratet und lebt in Wien und New York

Wiener Vorlesungen

Das Gespräch von Erika Freeman mit Markus Kupferblum aus dem MuTh wird am Montag, 7. 12., um 19.00 Uhr live auf Facebook übertragen und am 9. 12. um 23.20 Uhr in ORF III ausgestrahlt