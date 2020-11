Erfolgsautor Folke Tegetthoff: „Märchen geben Hoffnung“

Wie wichtig finden Sie es, Fantasie zu entwickeln und sich zu bewahren?

Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch mit der gleichen Portion Fantasie auf die Welt kommt. Leider erziehen wir, der Kindergarten und die Schule unseren Kindern wieder viel davon ab. Dabei ist es eine einzigartige Kraft, eine der wichtigsten, die wir überhaupt besitzen. Kein Beruf kommt ohne Fantasie aus. Ohne Maurer, die mit Fantasie arbeiten, gäbe es keine Kathedralen. Ein Koch benützt seine Fantasie in dem Moment, in dem er beim Kartoffelkochen Salz hinzufügt. Wer erfolgreich sein will, überwindet Schranken und wirft einen Blick in eine andere Dimension.

Wie wecken wir die Fähigkeit zur Fantasie bei Kindern?

Die Fantasie ist ein lebendiger Organismus, den wir bewusst schulen können. Gehe ich mit meinen Enkeln im Wald spazieren und wir hören ein Knacken im Unterholz, rührt das vermutlich daher, dass ich auf einen Zweig getreten bin oder ein Tier ist schuld daran. Ich stelle hingegen die Vermutung in den Raum, eine Fee hätte das Geräusch verursacht – und schon gerät die Fantasie in Gang. Feen mögen zwar nicht existieren. Wenn meine Fantasie sie erschafft, sind sie aber dennoch real. Es ist wichtig, eines zu begreifen: Nicht nur was ich sehen, hören, riechen, schmecken und mit meinen Sinnen begreifen kann, ist wahrhaftig. Sondern auch alles, das ich erschaffen kann. Es ist eine andere Dimension der Wahrheit, aber sie ist dennoch wahr. Sonst könnte auch die Weihnachtsgeschichte nicht funktionieren.

Wie nahe kommt Ihr Leben einem Märchen?

Ich lebe mein Märchen. Ich nehme jeden Schritt meines Lebens nicht einfach nur hin, sondern ganz bewusst wahr. Als ich etwa meine Frau kennengelernt habe, habe ich diesen Augenblick in seiner ganzen Dimension erfasst. Meine Fantasie ist sehr stark und ich lasse diese Kräfte zu. Ich akzeptiere, was meine Vorstellungskraft mir als einen Teil meiner Wirklichkeit präsentiert. Und das bereichert meinen Alltag unglaublich.