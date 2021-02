Dieser Account zeigt auf, wie grotesk Instagram geworden ist

Das Projekt, dem heute nahezu 400.000 Menschen folgen, fokussiert sich hauptsächlich auf Reisebilder. In einem Interview mit dem Blog Photoshelter erklärte die Künstlerin, was sie auf die Idee zu Insta Repeat brachte: Zum einen habe sie sich gefragt, wie oft dieselben roten Hütten in ihrer Heimat Alaska im Netz gepostet werden können, bevor sie langweilig werden.

Zum anderen wunderte sie sich über den Überfluss an Kanu-Fotos auf Instagram. Nachsatz mit Augenzwinkern: "Ich wurde selber in einem Kanu fotografiert und habe Fotos von Kanus gemacht. Wir haben in der Vergangenheit alle Dinge getan, auf die wir nicht stolz sind."