Die besten Take-away-Tipps...

Wenn der „Koch des Jahres“ aufkocht: Max Stiegl, Gut Purbach (Bgld)

Paprikahendl, Gulasch oder Beuschel: Max Stiegl füllt Bodenständig-Pannonisches in Gläser und verschickt sie. Jetzt gibt’s zusätzlich einen Pop-up-Store in Wien (Stattgarten, Kettenbrückeng. 14, Fr/Sa 10 bis 14 Uhr). www.gutpurbach.at

Salzburger Schmankerln von Andi Döllerer, Golling

Via Webshop kommen Klassiker wie Rindsrouladen oder Osso bucco im Glas aus dem Webshop direkt nach Hause in ganz Österreich. Wer näher wohnt, kann mehrgängige Menüs vor Ort abholden.

www.doellerer.at/take-away

Haubenküche aus dem Glas von Heinz Reitbauer, Steirereck (Wien)

Spitzenkoch Heinz Reitbauer kann auch bodenständig: Das Steirereck liefert (auch außerhalb Wiens) oder stellt vor Ort bereit. www.steirereck-hausbesuch.at/

Wachau to go: Lisl-Wagner-Bachner-Gerichte per Abholung in Wien:

Außer ihren Marmeladen und Fonds gib es im Pop-up-Store in der Wiener Annagasse u. a. Geschmorte Rindsbackerln oder Thai Curry zum Abholen. www.lisls.at/onlineshop/

Haubenküche aus dem Mostviertel: Zur Palme 3- und 4-gängige Menüs von der 3-Haubenköchin Theresia Palmetzhofer im Gasthaus zur Palme per Abholung. Lieferung leider nur im Umkreis von 4 Kilometern. www.gasthaus-zur-palme.at

Kult-Brötchen, ins Haus geliefert: Trzesniewski

Die beliebten Brötchen (diesjähriges Festtagsbrötchen mit Nuri-Sardinen) bestellt man nun online (ab 15 Stk/4,90 € Lieferbeitrag). www.speckmitei.at

Rehrücken aus dem Freyenstein in Wien-Währing

Jakob Kaineder bereitet einen Rehrücken vor, finalisiert wird zu Hause.

www.freyenstein.at

Japanisches zum Selberbasteln: Set von Mochi Sushi abholen kann jeder. Der Wiener Japaner „Mochi“ stellt Teishuko-Sets zusammen, die man selber zusammenbaut (Mo–Sa). www.mochi.at

Abholen vom Italiener: Das Triest kocht täglich

Wöchentlich neue Menüs, täglich zwei Pastagerichte gibt’s als Takeaway. www.dastriest.at/de/kulinarik/takeaway