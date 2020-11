Die besten Ordnungs-Tipps...

Vorratskammer-Feinschliff

Endlich Gelegenheit, die vernachlässigten Küchenvorratsschränke ins Visier zu nehmen. Loser Essensbestand wird in Schraubgläser (über Flohmarkt-Apps rasch besorgt) umgefüllt und beschriftet (z. B. mit Dymo- Beschriftungsgerät). Dann wird nach Kategorie (Gewürz, Trockenware, Öl, Konserve) geordnet.

Falt-Update im Kasten

Beim Einräumen nach Farbe ordnen und andächtig nach Aufräum-Päpstin Kondo falten. Socken aufeinanderlegen, halbieren, aufrecht in eine Box stellen. BHs leicht versetzt in die Lade legen, Träger und Verschluss in den Cup stecken. Slip oder Herrenunterhose mit Rückseite nach oben hinlegen, Schritt hochklappen, beidseits einschlagen.

Hausapotheke-Reset

Durcheinander in der Medikamenten-Schublade? Abgelaufene Medikamente aussortieren (in Apotheken oder auf Mistplätzen entsorgen), den Rest nach Kategorien ordnen und in Boxen verstauen.

Dunstabzug-Hygiene

Fettfilm adé dank der Kraft der Zitrone: Frucht halbieren, mit der Schnittfläche über Oberfläche reiben, mit Wasser nachwischen und mit fusselfreiem Lappen trocken polieren.

Waschmittel-Rezeptur

Fürs Öko-Waschmittel werden Kastanien zerteilt, mit heißem Wasser übergossen und über Nacht stehengelassen (300 ml Wasser bei 5–8 Stück = eine Wäscheladung). Tags darauf schütteln und durch dünnes Sieb gießen.

Fenster-Projekt

Für streifenfreien Glanz eine Vierteltasse Essig mit vier Litern Wasser mixen, auf Zeitungspapier träufeln und auf Flächen auftragen. Mit Zeitungspapier nachwischen.

Backrohr-Politur

Verbrannte Essensreste verschwinden mit einer Paste aus Wasser und Backpulver über Nacht von Backrohr und Blechen.

Fugen-Wunder

Backpulver oder Schlämmkreide mit Wasser anmischen und per Zahnbürste in Fugen einarbeiten. Kurz einwirken lassen, abwaschen.

Spannleintuch-Trick

Leintuch ausbreiten, sodass die kurze Seite unten liegt. Von außen in die unteren Ecken greifen und in die oberen schieben. Leintuch ordentlich hinlegen, 1/3 von unten nach oben falten und zusammenlegen.