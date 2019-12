Die 20er Jahre: Blick in die Sterne - was uns 2020 erwarten könnte

KURIER: Wie ist das Jahr 2020 aus astrologischer Sicht zu beurteilen?

Regina Binder: Astrologisch ist es ein sehr bedeutsames Jahr. 2020 bewegen wir uns in einem dynamischen Zeitfenster, das sich in markanten planetaren Konstellationen spiegelt. Es steht der Neubeginn von drei großen Planetenzyklen an: Saturn - Pluto, Jupiter - Pluto und Jupiter - Saturn.

Was können die anstehenden Planetenzyklen bedeuten und welchen Einfluss haben sie?

Da Zyklen den Beginn von etwas Neuem und gleichzeitig das Ende einer Entwicklung darstellen, wird dadurch eine Wendezeit angezeigt, die auch mit einem Wertewandel verbunden sein dürfte. 2020 fällt der Startschuss für neue kollektive Entwicklungen, welche die kommenden Jahre und Jahrzehnte prägen werden.

Wie sehen diese konkret aus?

Bei Saturn und Pluto geht es um die Regeln der Macht und um das Leitbild der gesellschaftlichen Ordnung. Sie weisen auf die Tendenz zu einer erdrückenden Verdichtung von Normen und Regeln hin. Erstes Anzeichen dafür ist eine zunehmend überbordende Reglementierung als geltender Maßstab. Ein Ausweg wäre ein eigenverantwortlicher Umgang mit Macht und das Verhindern von zentralen Machtstrukturen.

Die Planeten Pluto und Jupiter haben beide auf ihre Art mit Macht und Expansion zu tun. Aktuell erleben wir, wie die globalen Player um die Vormachtstellung in der Welt ringen, etwa China und die USA. Was die Finanzwelt angeht, so dürften hier Bereinigungsprozesse anstehen. Im Idealfall kommt es im Zuge dessen zu mehr Einkommensgerechtigkeit.

Bei Jupiter und Saturn steht die Strukturierung neuer oder die Veränderung bestehender Weltanschauungssysteme im Fokus.