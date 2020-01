Der Beistrich: gefürchtet und doch hilfreich

Das Kommando Ich komme, nicht töten! lässt auf ein unblutiges Ende hoffen. Fatal nur, wenn der Absender den Beistrich falsch setzt. Ich komme nicht, töten! könnte genau das Gegenteil bewirken.

Pamela Obermaier weiß, was so ein Beistrichfehler nach sich ziehen kann. Die Germanistin hält in ihrer Agentur und für eine Medienakademie Beistrich-Seminare (siehe unten). Gebucht wird sie von Menschen, die beruflich viel mit Texten zu tun haben. Dazu kommen immer mehr junge Leute, die sich in den sozialen Medien keine Blöße geben wollen.