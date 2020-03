Coronavirus: Psychologen verstärken Beratungsangebot

Um dem aktuell erhöhten Bedarf nach schneller, psychologischer Hilfe nachzukommen, hat der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖG) sein telefonisches Helpline-Angebot erweitert. Ab sofort ist die Hotline täglich drei Stunden länger besetzt, teilte der Verband mit.

Zwar ersetzt die Betreuung durch Psychologen via Telefon keine Therapie, wie die Sprecherin des Verbandes betonte, jedoch solle akute Nothilfe geleistet werden. Häusliche Isolation und Quarantäne führten derzeit beispielsweise im familiären Umfeld zu "zusätzlichen, enormen Belastungen", so die BÖP-Präsidentin Beate Wimmer-Puchinger. Man wolle Betroffenen deshalb so schnell wie möglich mit kurzfristigen Entlastungsgesprächen weiterhelfen.

Info: Die Helpline des BÖP ist telefonisch von Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr unter 01/504 8000 erreichbar.