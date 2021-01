Community Nurse: Vorbildlich in Zwentendorf

„Ein Problem sind bei uns am Land vor allem jene, die sich nach ihrer Pensionierung immer mehr zurückziehen“, ergänzt Rosa Maria Eglseer. Je weniger sie physisch und auch geistig mobil sind, umso höher ist die Gefahr, dass sie vom Leben und von der Infrastruktur in der Gemeinde abgeschnitten werden.

Als Community Nurse sieht sich Eglseer auch als Vermittlerin zwischen den Menschen mit ernsten Sorgen und den bestehenden Betreuungsangeboten. Dabei fällt ihr ebenso auf, was die vom Land Kärnten eingesetzten Pflegekoordinatoren berichten: „Die Betroffenen und ihre Angehörigen wissen oft gar nicht, welche professionellen Hilfen sie in Anspruch nehmen können.“ Im persönlichen Gespräch lassen sich die Probleme oft schneller lösen. Eine wichtige Erfahrung der Community Nurse ist auch: „Viele Menschen drängt die Scham in den sozialen Rückzug.“

Aufgrund Corona ist Rosa Maria Eglseer doppelt und dreifach gefordert. Seit ihrem Dienstbeginn im März gelingt es ihr immer wieder, kleine und große Dramen in Zwentendorf zu verhindern. Etwa wenn ein älterer Herr verzweifelt, weil er von einem Tag auf den anderen keine Herzmedikamente mehr bekommt. Oder wenn eine Alleinverdienerin dringend jemanden für das Homeschooling ihrer Kinder benötigt. Oder wenn die 24-Stunden-Betreuerin aus der Slowakei nicht mehr einreisen darf.