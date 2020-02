Bouldern: Jetzt kommt der Berg in die Stadt

Einen weiteren Grund für den aktuellen Boulder-Trend beschreibt Kletterverband-Mann Michael Schöpf so: „Viele waren zuvor regelmäßig in einem Fitnesscenter. Bouldern bietet ein ganzheitliches Training der Muskulatur und dazu mehr Abwechslung als das monotone Pumpen an Maschinen.“

Längst zieht es auch die Physiotherapeuten in die Boulderhallen, so wie Daniela Weber. Die Therapeutin begibt sich mit ihren Kunden in die Halle des Alpenvereins in der Wiener Innenstadt: „Ihnen gefällt das Gefühl, wieder richtig Sport zu betreiben. Im Gegensatz zu den strikten Übungen in den Praxen.“ Auch in einigen Kur- und Reha-Anstalten werde daher bereits gebouldert.

45 Millionen Aktive

Ebenso im Kommen ist das Klettern mit Rollstuhlfahrern und Kindern mit besonderen Bedürfnissen, weiß Michael Schöpf. Weltweit hanteln sich laut aktuellen Studien knapp 45 Millionen Menschen von einem bunten Handgriff zum nächsten. Zahlen für Österreich gibt es noch nicht. In Innsbruck, einer Stadt mit rund 130.000 Einwohnern, wurden im Vorjahr 210.000 Halleneintritte gezählt – das sind um 40.000 mehr als noch im Jahr zuvor.

Über den täglichen Massenandrang freut sich selbstverständlich auch die Familie Götting. So haben in der Zwischenzeit auch die beiden jüngeren Geschwister, Franziska und Igor, Beschäftigung im Familienbetrieb in der Schloßgasse gefunden.