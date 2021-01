US-Präsident Biden: "Die Werte unserer Familie kommen von zu Hause"

Mit einer emotionalen Rede verabschiedete sich der künftige US-Präsident Joe Biden von Anhängern in seinem Heimat-Bundesstaat Delaware. "In unserer Familie kommen die Werte, die wir teilen, der Charakter, um den wie uns bemühen, die Art, wie wir die Welt sehen, alles kommt von zu Hause. Alles kommt aus Delaware", sagte er und kämpfte sichtlich mit den Tränen. Biden erinnerte daran, dass in Delaware seine Eltern ihren Lebensunterhalt fanden und seine Kinder aufwuchsen. "Wenn ich sterbe, wird "Delaware" auf meinem Herz geschrieben stehen", sagte der 78-Jährige in einem Stützpunkt der Nationalgarde in New Castle.

Der Stützpunkt in New Castle ist nach Bidens Sohn Beau benannt, der 2015 im Alter von 46 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung starb. "Ich bedauere nur eins: Dass er nicht hier ist. Denn wir sollten ihn als Präsidenten vorstellen", sagte Biden über seinen Sohn, während Tränen aus seinen Augenwinkeln rollten. Biden wird am heute als 46. US-Präsident vereidigt.

Biden wollte ursprünglich mit dem Zug nach Washington fahren - auf diese Weise pendelte er jahrzehntelang täglich als Senator, um abends bei seinen Kindern zu sein. Doch wegen Sicherheitsbedenken nach dem Angriff von Trump-Anhängern auf das Kapitol nahm er stattdessen am Dienstag das Flugzeug.