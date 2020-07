Balkonien statt Bali: Wie Urlaub daheim genauso erholsam wird

Eine drohende zweite Virus-Welle, aufgebrauchte Urlaubstage oder ein krisenbedingt mageres Ferienbudget: Es gibt viele Gründe, warum die Österreicher heuer trotz momentan geöffneter Grenzen auf eine Reise ins Ausland oder einen Aufenthalt in einem teuren heimischen Hotel verzichten. Balkonien statt Bali, Garteln statt Segeln lautet das Sommermotto 2020 in vielen Haushalten – aber wie steht es um den Erholungseffekt im eigenen Heim? Braucht es den Trip in die Ferne, um im Herbst rundum erholt durchstarten zu können?

Nicht unbedingt, sagt Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung. Zu oft gehe es in der medialen Berichterstattung nur um die Verreisenden, sagt er: „Seit vielen Jahren sind diejenigen, die freiwillig im Urlaub zu Hause bleiben, also nicht aus gesundheitlichen oder finanziellen Gründen, eine unterschätzt große Gruppe.“ Und das lange, bevor eine Pandemie den internationalen Flugverkehr lahmlegte. Insgesamt sind es an die 40 Prozent, die im Sommer nicht verreisen – ein Durchschnittswert, der heuer wohl überschritten wird.