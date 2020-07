Ausflugstipp Alte Donau: Romantische Bootsfahrt bei Vollmond

An einem der liebsten Naherholungsgebiete der Wiener, an der Alten Donau, kann es an heißen Tagen ziemlich voll werden – sowohl an Land als auch zu Wasser. Deutlich entspannter und vor allem kühler geht es dort abends zu. Während die meisten schon beim Abendessen sitzen, können auch heuer wieder Erholungssuchende im Zuge einer Bootsfahrt bei Vollmond ihre Seele baumeln lassen.

Die kommenden Termine für den nächtlichen Ausflug: 5. Juli, 3. August und 2. September. Unter alte-donau.info werden alle teilnehmenden Betriebe angeführt. Besonders praktisch, weil öffentlich leicht erreichbar, ist die Marina Hofbauer bei der U-Bahn-Station „Alte Donau“.

Ohne Auto zu kommen ist auch empfehlenswert, denn zum dreistündigen Vollmond-Ticket gibt es eine Flasche Prosecco dazu. Preis z. B. ab 46 Euro für ein Tretboot und 55 Euro für ein Elektroboot. Reservierungen werden empfohlen.