Aufs Eis geführt: So verwirrend ist das Dating-Phänomen "Icing"

Eng verwandt ist übrigens das "Benching" (engl. bench = Bank), bei dem man vom anderen immer "auf die lange Bank geschoben" wird. "Man merkt, wenn einem jemand das Gefühl gibt, besonders zu sein", so die Therapeutin Sally Baker. "Wenn man 'geiced' oder 'gebenched' wird, merkt man tief drinnen schon, dass sich etwas mit dieser Person nicht richtig anfühlt."

Selbstreflexion

Auch, wenn es schwer fällt: Die Therapeutinnen raten, bei "Icing"-Verdacht in die Offensive zu gehen, sozusagen mit "Feuer" zu kontern und anzusprechen, was einem seltsam vorkommt. Ändert die Person ihr Verhalten dennoch nicht, ist es besser, den Kontakt rasch abzubrechen. Denn, so Baker: „Es gibt nichts Erniedrigenderes, als dankbar zu sein, dass sich jemand endlich Zeit nimmt, dich zu sehen.“

Stattdessen sollte man weiterleben und sich selbst fragen, was man aus der Erfahrung lernen kann, sagt Single-Coach Eva Fischer. "Mich kann nur treffen, wo ich wunde Punkte habe, und die gilt es zu heilen. Wenn jemand nicht verletzt ist und 'geiced' wird, dann zuckt er oder sie mit den Schultern und macht sich weiterhin ein schönes Leben. Entweder wird was daraus oder eben nicht." Sie rät, optimistisch zu bleiben: "Vielleicht bin ich ja schon morgen vergeben an jemanden, für den ich sonst nicht offen gewesen wäre."