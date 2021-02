Allein das Bild des besten Freundes hilft in stressigen Situationen

Beste Freunde gehen miteinander durch dick und dünn. Dabei kommt es in einer brenzligen Situation gar nicht darauf an, dass der beste Freund bzw. die beste Freundin persönlich anwesend ist. Allein das Bild des besten Freundes hilft schon bei Stress, um negative Emotionen abzuschwächen. Das zeigen Innsbrucker Psychologen in einer bildgebenden Studie, deren Ergebnisse im Fachjournal NeuroImage veröffentlicht wurden.

In stressigen, angstmachenden Situationen kann man versuchen, die Emotion abzuschwächen, etwa indem man die Situation als weniger negativ interpretiert, sich innerlich Mut zuspricht oder sich gedanklich ablenkt. "Hierbei übernimmt der laterale präfrontale Kortex eine zentrale Rolle und unterdrückt Antworten in Regionen, die mit der Emotionsentstehung zu tun haben, wie der Amygdala, auch Mandelkern genannt. Diese emotionale Kontrolle kann durch soziale Unterstützung verbessert werden", erklärte Carmen Morawetz vom Institut für Psychologie der Universität Innsbruck am Montag in einer Aussendung. Im "Affective Neuroscience Lab" erforscht sie, wie sich Emotionen in neuronalen Prozessen abbilden.