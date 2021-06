Grillfleisch-Test mit überraschendem Ergebnis

Grillfreunde dürfen sich nach einem Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich über ein appetitliches Ergebnis freuen: Die Konsumentenschützer haben fertig mariniertes Schweinefleisch unter die Lupe genommen. Alle Proben schnitten einwandfrei ab. Kleiner Wermutstropfen: In den Marinaden fanden sich häufig Zusatzstoffe, weshalb der Tipp lautet Bioprodukte zu bevorzugen oder selber zu marinieren.

In den vergangenen Jahren habe es beim traditionellen Grillfleischtest regelmäßig Beanstandungen gegeben, so die AK, heuer sei das Ergebnis so gut wie nie zuvor ausgefallen: Alle elf Proben von in diversen Supermärkten gekauftem Fleisch seien einwandfrei. Allerdings gebe es Qualitätsunterschiede: Bei fünf Proben bemerkten die Experten beim Braten sensorische Defizite wie beispielsweise einen alten Geruch und Geschmack, einmal wurde ein leichter mikrobiologischer Mangel beanstandet.

Häufig fanden sich auch Zusatzstoffe wie - bei fünf Produkten - Säureregulatoren bzw. Säuerungsmittel, Aromen bzw. Gewürzextrakte waren in acht Marinaden enthalten. Je einmal kamen das Verdickungsmittel Xanthan, Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel und das Enzym Papain als Zartmacher zum Einsatz.