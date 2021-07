Achtung, Badeunfälle: Warum das Risiko heuer größer ist

Mit dem heißen Wetter kommen die Schreckensnachrichten von Schwimmunfällen: Ein 23-Jähriger ertrank kürzlich im Ottensteiner Stausee, ein 18-Jähriger in der Neuen Donau, in Norddeutschland starben bereits vier Kinder. Schwimmtrainer Peter Steiner warnt vor dem Irrglauben, dass nicht nur kleine Nichtschwimmer gefährdet sind: „Auch bei größeren Kindern kann man sich nicht darauf verlassen, dass sie zurecht kommen, wenn sie ins Wasser fallen. Und sogar bei Jugendlichen, die gut schwimmen, kann es beim Hineinspringen oder in unbekannten Gewässern zu einem Problem kommen.“

Bei Jugendlichen gebe es vor allem es zwei Ursachen bei Unfällen, so Steiner: „Wenn sie nicht oder nicht gut schwimmen – und wenn sie unvorsichtig werden, etwa wegen Alkohol.“

In Österreich sterben jährlich zwischen 22 und 47 Personen an den Folgen eines Ertrinkungsunfalles. Bei Kinderunfällen ist Ertrinken die zweithäufigste Todesursache, so Johanna Trauner-Karner vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV): „Auf jedes Kind, das ertrinkt, kommt statistisch gesehen noch ein Kind dazu, das gerettet wurde, aber mit schweren Gehirnschäden leben muss.“ Eine Umfrage des KfV zeigte, dass 130.000 im Alter bis neun Jahre nicht schwimmen können und 30.000 Ältere bis 19 Jahre. Ein Problem sei, dass wegen Corona die Schulschwimmkurse ausfielen – und ein Drittel der Kinder im vergangenen Jahr nicht schwimmen war. Vor der Pandemie waren es halb so viele.