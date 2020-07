60 Jahre Antibabypille: Die Freiheit und ihre Folgen

„Ich bin eine von vielen Millionen Frauen, die die Pille für ein Geschenk Gottes halten, wenn ich das in dem Zusammenhang so sagen darf“, schreibt Alice Schwarzer auf ihrer Homepage zum 50. Geburtstag der Pille im Jahr 2010. Zehn Jahre später ist die Pille nach wie vor eine der populärsten Verhütungsmethoden. Und – in der dritten und vierten Pillengeneration – ein Mittel, das zum Lifestyle-Medikament avanciert, also optimierend eingesetzt wird. Viele Mädchen und junge Frauen nehmen sie selbst dann, wenn sie keinen fixen Freund haben – der Zyklus ist überschaubar, Haut und Haare sind schöner. Das alles ist so selbstverständlich, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, was die Pille für ihre Großmütter bedeutete.