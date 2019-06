Lasziv und sexy: So sah Helmut Newton die Frauen

Seine Models waren erotisch und lasziv. Prominente zeigte er anders und neu. Newton inszenierte und schuf eine ganz besondere Atmosphäre. Hinter der perfekten Fassade lauerte Dekadenz. Das trug ihm den Ruf ein, wie Honoré Daumier oder George Grosz ein Abbild seiner Zeit zu schaffen.

"Sexistisch"

Mitunter führte das zu Kontroversen. „Emma“-Herausgeberin Alice Schwarzer bezeichnete Newtons Fotos als „sexistisch, rassistisch und faschistisch“. Anders sah das der deutsche Verleger Benedikt Taschen, der vor exakt 20 Jahren das erste Buch im SUMO-Format in einer limitierten Auflage von 10.000 Stück herausbrachte. 100 Porträtierte signierten das erste Exemplar. Es wurde als teuerstes Buch des 20. Jahrhunderts um 620.000 DM versteigert. Der Verleger und der Fotograf wurden Lebensfreunde.

In der Helmut Newton Foundation in Berlin sind die 420 Bilder dieses Buches bis 10. November ausgestellt.