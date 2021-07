Hat Kylie Jenners Tochter Stormi bald ihre eigene Marke?

In der zweiteiligen Videoserie "INSIDE KYLIE COSMETICS" geben CEO Kylie Jenner und ihre Mutter Kris Einsicht in das Kylie-Cosmetics-Imperium. So erzählt Kylie auch, dass das Mutter-Tochter-Duo im kreativen Bereich nicht immer auf einer Wellenlänge ist - deshalb kümmert sich Kris um Finanzen und Business, während Kylie laufend neue Produktideen verfolgt. Tochter Stormi begleitet die Unternehmerin zur Arbeit - und dient Kylie sogar manchmal als Inspiration. So gab es im letzten Jahr eine Valentinstags-Kollektion, die auf Stormi's Lieblingsfarbe Lila und ihrem Lieblingstier, Schmetterlingen, basierte. Natürlich mit viel Glitzer!