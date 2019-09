Wo die Seewinkler Heide zu klingen beginnt: Die besten Tipps rund ums Wochenende

kulTour

Steppen∙Klänge Alles einsteigen, bitte! Der Sonderzug kurvt durch die Seewinkler Heide an all ihre fantastischen Plätze und das mit ganz viel Kultur wie Führungen und Konzerte im Dorfmuseum Mönchhof und Schloss Esterházy. Kleiner Sektgruß, Kaffee und Kuchenjause zwischendurch.

Abfahrt: Bahnhof Neusiedl am See retour/Bgld., 14. September, 13 Uhr, Tickets 0 26 87/622 24-101, www.raaberbahn.at

Schmankerl∙Tour Wo steht der höchste Kirchturm Niederösterreichs? Auf geschichtsträchtigen Wegen erkunden wir diesmal den städtischen und jüdischen Friedhof. Auch das neue Krematorium wird gezeigt. Würstel, Brot und ein Glaserl Weinviertler DAC wecken unsere Lebensgeister vorm Heimgehen.

Stockerauer Friedhöfe/NÖ, 14. September, 15 Uhr, Anm. 0680/555 88 05, www.weinvierteldonauraum.at

