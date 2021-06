„Schaukeln der Dinge im Strom der Zeit“

Kreuzbergs Klang. Rauscht, braust, hupt als ferner Fließverkehr, klirrt als Weinkistenlieferant, tackert als Plateauabsatz, scheppert als betagtes Kinderwagerl übers Kopfsteinpflaster vor dem Café-Restaurant Tante Jolesch. Vieltöniger Hintergrund auf dem Sprachmemo. Stimmig zu Olga Neuwirths neuester Idee, die reine Akustik der stillgelegten Kirche San Lorenzo in Venedig aufzunehmen und zu konservieren. In diese „Raumkulisse“ komponiert sie nun ihre eigene Musik hinein, gibt Rauschen der Lagune, im Dezember gespeichert, und andere venezianische Außenklänge dazu. Schließlich ist sie eine der bekanntesten Komponisten der jüngeren Generation „fernab jeder Einbahnstraße“, wie ihr Kritiker attestierten.



Also. Webt sie an Le Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie, einer Art Oper, 70 Minuten lang, um einmal mehr das Entzücken über die Wunderwelten auszudrücken, die ihr Herman Melville eröffnet hat. Olga Neuwirth schweigt beredt. Und kann mit den Augen lachen. Zerbrechlich und zäh. Vernarrt in den Trash, die „raue Verspieltheit“ der Achtzigerjahre. Singt auf die Frage, welche Melodie sie mag: „I'm ... just a simple man“ in den sonnigen Kreuzberger Schanigarten. Klaus Nomi! Natürlich, der Exzentriker. Kalkweiß geschminkt, in kubistischen Gewändern. Bizarr stilisierte, melancholisch ironische Bühnenshows. Früh an Aids gestorben. Klaus Nomi musste ein kluges, rasch denkendes, mathematisch, literarisch, musikalisch talentiertes steirisches Mädel, das Trompeterin werden wollte, interessieren. 1998 hat ihm Neuwirth die erste Hommage gewidmet, die sich sukzessive von vier auf neun Arrangements für Countertenor und Ensemble erhöht hat. Sie werden in aller Welt gespielt.

Sie war immer verspielt genug, um als 22-Jährige „viele kaputte Kinderspielzeuginstrumente“ in die zwei Miniopern mit Elfriede Jelinek einzubauen. Damit ist sie international bekannt geworden. Bloß. Fällt ihr viel schneller ein, was sie nicht an sich mag, als was sie mag. „Ich bin zu ungeduldig.“ Ach, das sagt jeder. „Nein, auch ungeduldig mit anderen. Ungeduld dem anderen gegenüber, weil man sich selbst gegenüber sehr kritisch ist und Hohes einfordert. Umgekehrt, kann ich gut zuhören. Kommt wohl von der Musik. Wildfremde Leute erzählen mir die erstaunlichsten Geschichten, mehr, als ich wissen will. Kellner, Taxifahrer. Also muss ich auch was Vertrauenserweckendes haben.“Garantiert für die Passagiere auf der Queen Mary, mit der sie letztens aus New York nach Europa geschippert ist wegen ihrer Flugangst. Allerdings auf dem Atlantik in einen Aprilsturm geriet, „einen ganz argen mit 14 Meter hohen Wellen. Natürlich auch herrlich, das graublau wilde Peitschen, wie bei Herman Melville. Seekrank wird sie nicht.

Ihre Homepage, olganeuwirth.com, liest sich anders. „American Lulu“, ihr weiblicher Blick auf Alban Bergs mystische Frauenfigur der 1930er-Jahre, ihr Redesign im Jazzermilieu von New Orleans, sinnlich-stolze neue Neuwirth-Klänge triumphierten an der Komischen Oper Berlin, später auch im Theater an der Wien. Und. Dominique Meyer lud sie ein, „ Orlando“, Virginia Woolfs Geschlechterreise durch ein paar Jahrhunderte, die Verwandlung eines jungen britischen Adeligen in eine Frau, für die Staatsoper zu bearbeiten. Das Libretto auf Englisch, zusammen mit der frankoamerikanischen Autorin Catherine Filloux. Hl. Conchita bitte für uns! Neuwirth (Nebenbemerkung: Und nicht Tom „ Conchita“ Neuwirth ... wurde in NY letztes Jahr, als Conchita gewann, oft gefragt, ob sie mit ihm verwandt sei ...) versprach: „Wir werden nicht aufhören, wo Virginia Woolf aufhört.“ Der Schock, mit Nobelpreisträgerin Jelinek und Neil Shicoff in der Hauptrolle „entsorgt worden zu sein“, dass die für die Staatsoper und die Salzburger Festspiele 2003 bestellte Oper ohne Grund wieder abbestellt wurde, macht die Komponistin noch heute fassungslos. Gut, wir sagen nicht, dass das Sujet – Kindesmissbrauch und Blutschande nach den Prozessunterlagen des Kärntner Arztes Hans W. – möglicherweise dem Direktorium eines Festivals zu heavy erschienen sein könnte, das noch Jahre später Jean Ziegler als Redner wieder auslud.

Feige Vorsicht hat Neuwirth noch nie gestoppt: „Ich möchte bewusst denkende Menschen, Selberdenker, als Zuhörer haben, die in der Musik und in der Kunst überhaupt die Widerspiegelung des suchenden Menschen sehen ...“, sagte die Schüchterne, die sich bei Premieren so wahnsinnig ungern verbeugt, im Jahr 2000 bei der Großdemo gegen Schwarz-Blau vor der Oper öffentlich: „Ich will mich nicht wegjodeln lassen, auch wenn auf der Gerlitzen keine ,Weltkatzen-Musik’ erwünscht ist!“ (Weltkatzen war ein Haider-Bonmot).